Еще одна постройка 19 века стала объектом культурного наследия во Владимирской области. Инспекцией...

Еще одна постройка 19 века стала объектом культурного наследия во Владимирской области.Инспекцией государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области было утверждено «охранное обязательство собственника или иного законного владельца».Проще говоря, особый статус получил объект культурного наследия регионального значения - «Дом купца Демидова», XIX в.Напомним, здание расположено в Вязниковском районе: в поселке Мстера, на улице Советской (дом №14).Кстати, в июле текущего года во Владимирской области статус объекта охраны также получили «Ворота и ограда дома» усадьбы Лужновых в городе Суздале. Они были построены в 1831 году.Ворота и оградка - часть усадьбы Лужновых - владельцев красильной и ткацкой фабрики.«В советский период времени часть ограды утрачена, часть перестроена. Аутентичными сохранились три кирпичных столба...» - сообщила пресс-служба Инспекции госохраны культурного наследия.Фото: https://exponat-online.ru/object/204282/