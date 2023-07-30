Флорист из Владимира рассказала, как украсить стол цветочной компрессией А еще лето время цветов и...

Флорист из Владимира рассказала, как украсить стол цветочной компрессиейА еще лето время цветов и цветочных композиций. Как необычно украсить стол благодаря цветочной компрессии? И что это такое? - учимся с Ангелиной Свищ.Собрать букет из цветов дело тонкое. Чтобы цветы "зазвучали", надо уметь правильно их собрать, говорит декоратор - флорист Наталья Наянзина.- Сегодня основное растение у нас для декорирование - хоста. Немножечко труда, немножко терпения и мы скручиваем вот такие вот компрессии.Техника компрессии одна из самых простых, но на столе - выглядит эффектно. Достаточно несколько минут и в руках у вас окажется частичка живого искусства. Наталья рассказывает что флористическая техника применяется к листьям, но иногда и к другим материалам с интересной фактурой. Посуда - продолжение композиции, поэтому и ее форма играет важную роль для флориста.Наталья Наянзина, декоратор - флорист:- Важно выбрать посуду. Это могут быть пиалки или салатники. Вот мой выбор пал на такой салатник, у него очень интересная фактура ребристая, да, такая. И по-моему она немножко вторит вот этому спиральному сложению компрессии. То есть они очень хорошо сочетаются.- То есть, и посуду надо выбирать?- Ну, желательно, да. Если бы они еще были под тонированные немножко, но мне еще понравилось то что цвет не чисто белый, а такой молочно-серый потому что хоста, у нее белые краешки у листиков они все таки должны выделятся.- А есть какой-то лайфхак как сочетать цвета?- Конечно, есть. Сочетать цвета можно по контрасту, если кто не знает то нужно смотреть на цветовой круг и сочетать контрастные цвета.У нас сегодня гамма бело-зеленная и сиренево-голубая. Вот здесь вот есть последний василек в моем саду в этом году, он чудом расцвел сегодня.-Так, Ангелина.- Командуйте.- Выбираем емкость и..- Давайте вот эту, по меньше.- Сюда мы решили с вами сделать композицию компрессию из зеленной хосты. Как мы поступаем? Мы обрезаем хвостики и разрезаем вдоль. Это все делается быстро и не сложно. Потом берем вот этот вот тоненький хвостик остренький. Аккуратно сворачиваем в компрессию с здесь вот можно делать это по туже. Свеженькая скрипит.-Хрустит. Потом там где, у нас остался конец мы его перекрываем и накручиваем дальше.- То есть, как розочку?- Да, и мы складываем как розочку, да такие розочки из хосты. Красивая такая хоста, омытая дождем. Одно удовольствие работать.- А вот если нет дождя, ее надо мыть перед использованием ?- Да, можно мочить. С ней легче работать когда она влажная.Наталья Наянзина, декоратор - флорист:- Если мы чувствуем что она не очень слушается, не очень поддается, и нам надо закрепить, мы можем взять проволоку. Флористическая проволока нужна тонкая, может быть 0,5 толщина или 0,7 миллиметров и вот буквально маленький кусочек откусываем и делаем вот такую шпильку.- Если нету такой проволоки под рукой, что можно делать или что использовать? Может быть, обычную проволоку можно?- Главное чтобы она тонкая была, просто вот эта вот проволока она ламинированная и придумана специально для использования вместе растениями потому что она не ржавеет в воде.- Вот здесь можно попробовать сделать как вот здесь вот в этом случае я немножко уже докладываю. Единственное что, они могут оказаться ниже уровня, но если очень постараться и прям вот один за другимНаталья Наянзина, декоратор - флорист:- Так как это у нас каркас и компрессия это сосуд, сосуд каркас для растений. Мы подольем воды, нужно чтобы растения питались, вот здесь в фужере вода. распределим как у нас должны они стоять, наверное какое-то чередование вот эту светленькую по дальше, две темненькие по ближе, которая маленькая мы ее на край, по массе по своей ставим. Эта по-крупней вот сюда, по столу распределили и так это может продолжатся длинной линией. И теперь можно подлить водички.- Сколько? Как?- Ну, сантиметра 2 там чтобы было.В завершении расправляем цветы. И тут уже учитываем всё- оттенки, размеры и формы. Главное правило - не ставить цветы в середину компрессии. Цветы всегда считаются прекрасным дополнением к сервировке стола и отличным подарком . А в особых случаях растения могут сказать больше чем слова.Ангелина Свищ, Андрей Беляков "Вести-Владимир".