Только этого не хватало! Пассажирам приходится наблюдать эпичное зрелище с утра до ночи.

Толькоэтого не хватало! Пассажирам приходится наблюдать эпичное зрелище с утра доночи.Уже довольно давно лик народной артистки России лицезрят простыесмертные, пытаясь воспользоваться общественным транспортом. На станции метро"Московская" в Нижнем Новгороде прикрепили огромный плакат, накотором Мария Аронова оттопыривает большой палец руки.В столице Приволжья рекламные баннеры на стенахметрополитена устанавливать не принято, но ради актрисы, похоже, сделалиисключение. Теперь напечатанный лик звезды провожает и встречает пассажиров электропоездов.Вместо иконы, как Пресвятая Дева, Мария Аронова становится для народаориентиром. Правда, не духовным, а транспортным.Марию Аронову повесили в метро практически на самом видномместе — около фигурной надписи "Московская". Пока ждешь состав достанции "Стрелка", волей-неволей встречаешься с актрисой взглядом.Тем, кто смотрит на этот плакат каждый день, знаменитость может даже сниться.Причина, по которой артистка висит в метро на мраморнойстене возле колонн, легко объяснима. Плакат рекламный, а Мария Аронова принялаучастие в кампании по продвижению медицинских услуг.Актриса рекламирует лечение варикоза, отчего возникаетнесколько вопросов. Почему она? Причем здесь метро? И неужели нет более удачногоплаката? Ответ напрашивается сам собой — деньги не пахнут.Так что используйте, люди добрые, Нижегородский метрополитен.Счастливого пути на станции "Московская" вряд ли кто пожелает, зато печатнаяМария Аронова позовет на УЗИ.