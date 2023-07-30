Какие награды привезли владимирские паралимпийцы с Открытого чемпионата России по лёгкой...

Какие награды привезли владимирские паралимпийцы с Открытого чемпионата России по лёгкой атлетике?В Чебоксарах завершился Открытый чемпионат России по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства Владимирской области.На соревнования съехались 350 спортсменов из 50 регионов России и Республики Беларусь. Среди участников – ведущие спортсмены нашей страны и мира, чемпионы и призёры Паралимпийских игр.Воспитанница Владимирской спортшколы паралимпийского резерва Марина Кутузова стала серебряным призёром в метании копья, а Елена Болтунова – серебряным призёром в метании диска.Кроме того, спортсмены из Владимирской области показали достойные результаты на Всероссийской летней спартакиаде детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.Даниил Рудко стал победителем спартакиады в пауэрлифтинге в весе до 75 кг, Руслан Илюхин – бронзовым призёром в этой же дисциплине в весе до 65 кг.Фото: официальная страница Правительства Владимирской области