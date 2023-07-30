Какие услуги и товары заметно подорожали во Владимирской области? Как сообщает пресс-служба...

Какие услуги и товары заметно подорожали во Владимирской области?Как сообщает пресс-служба владимирского отделения Банка России, годовая инфляция во Владимирской области (в июне 2023 года) составила 3,2%.«Ценовое давление в регионе в июне постепенно усиливалось в связи с расширением потребительского спроса и ослаблением рубля. При этом «правильного» курса рубля, заданного раз и навсегда, не существует. Импортерам нужен более крепкий рубль, экспортерам — более слабый. Валютный рынок помогает найти баланс этих интересов и определить, какой курс нужен экономике в данный момент», — отмечает управляющий Отделением Владимир Банка России - Надежда Калашникова.Уточняется, что рост издержек животноводов и мясопроизводителей на покупку запасных частей к импортному оборудованию (и повышение стоимости кормов, к слову) ускорили рост цен на мясо птицы.Рост спроса на строительные материалы, в том числе для индивидуального жилищного строительства, и повышение издержек на обслуживание импортного оборудования, также привели к увеличению цен на пиломатериалы, металлочерепицу и линолеум.Сообщается, что из-за ослабления рубля (и увеличения потребительской активности) подорожали и легковые автомобили.Из позитивного:В сфере услуг годовой темп прироста цен пошел вниз: для привлечения зрителей кинотеатры снизили цены на групповое посещение утренних кинопоказов для детей. Это привело к замедлению роста цен на билеты в кино и услуги организаций культуры в целом.Прогноз на 2024 год:Как сообщает пресс-служба владимирского отделения Банка России:«Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели и направлена на возвращение инфляции к 4% в 2024 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем...»Фото: pxfuel.com