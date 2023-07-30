Большое горе в семье российской артистки. Певица Натали потеряла любимого.

Большое горе в семье российской артистки. Певица Натали потеряла любимого.Одно из самых тяжких жизненных испытаний свалилось на плечи звезды 90-х. Хрупкая женщина столкнулась с утратой дорогого человека, который был для нее поддержкой и опорой. Певица Натали пережила смерть второй половинки — ее мужа нашли мертвым.Продюсера Александра Рудина не стало в 53 года. Бездыханное тело обнаружили на козырьке подъезда московской многоэтажки. В этом доме как раз и жила звездная чета.Утром связался с артисткой, и та не стала опровергать известие о кончине мужа. Она ответила на звонок дрожащим голосом. Поначалу певица Натали не торопилась комментировать СМИ подробности. Но затем ей пришлось признаться, что стала вдовой.Сейчас причиной смерти Александра называют осложнения из-за перенесенной коронавирусной инфекции. По данным источника, Рудин не оставил прощального послания.В последние годы мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. За две недели до кончины супруг певицы Натали потерял своего отца, что сильно отразилось на эмоциональном состоянии.Напомним, исполнительница хита "Ветер с моря дул" прожила в браке с Александром Рудиным более 30 лет. За это время певица Натали родила мужу троих сыновей.