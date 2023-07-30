На что больше всего тратят деньги жители Владимирской области? С января по май 2023 года населению...

На что больше всего тратят деньги жители Владимирской области?С января по май 2023 года населению Владимирской области было оказано платных услуг во всех секторах реализации на 37995,2 миллиона рублей. Объем платных услуг, оказанных населению за аналогичный период 2022 года, был выше на 0,9%. Об этом сообщает пресс-служба Владимирстата.В мае текущего года объём платных услуг населению составил 7704,5 миллионов рублей, что стало на 1,4% меньше, чем в апреле этого года и на 0,7% больше, чем в мае 2022 года.Объем платных услуг населению на 86,7% формировался организациями и на 13,3% физическими лицами.На какие виды услуг больше всего уходит денег?на коммунальные услуги – 35,2% (13376,5 млн. рублей),на телекоммуникационные услуги - 12 % (4745,5 млн. рублей),11% - на бытовые (4423,1 млн. рублей) и услуги транспорта (4358,8 млн. рублей).Меньше всего денег население потратило на социальные услуги, предоставляемые лицампожилого возраста и инвалидам – 51,3 млн. рублей,услуги санаторно-курортных организаций – 98 млн. рублей,ветеринарные услуги – 142 млн. рублей,услуги почтовой связи и курьеров – 190,9 млн. рублей,юридические – 348,7 млн. рублей.В структуре формирования объема бытовых услуг населению удельный вес услуг, оказанных организациями, составил 51,5%, услуг, оказанных физическими лицами – 48,5%.В структуре бытовых услуг лидируют:расходы на ремонт и техобслуживание транспортных средств, машин и оборудования – 31,4% (1390,5 млн. рублей),ремонт и строительство жилья и других построек – 28,5% (1262,3 млн. рублей),на услугипо ремонту бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий пришлось 8,6% (382,3 млн. рублей),ритуальные услуги – 8,5% (375,2 млн. рублей),услуги парикмахерских – 7,4% (328,7 млн. рублей).Меньше 1% пришлось на химическую чистку и крашение, услуги прачечных (26,8 млн. рублей), ремонт, окраску и пошив обуви (35,3 млн. рублей).Фото pxfuel