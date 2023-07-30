На какие цели чаще всего тратят материнский капитал семьи из Владимирской области? С начала 2023...

На какие цели чаще всего тратят материнский капитал семьи из Владимирской области?С начала 2023 года оформлено 3 177 сертификатов на материнский капитал. Всего же с 2007 года, когда в стране заработала программа по поддержке семей с детьми, во Владимирской области было оформлено более 110 тысяч сертификатов. Об этом сообщается на официальном сайте Социального фонда России.Напомним, что для семей Владимирской области: материнский капитал увеличится на 5,3%.Самым популярным направлением расходования материнского капитала является улучшение жилищных условий.С начала 2023 года 2 962 обратившихся в Отделение СФР по Владимирской области родителя (52,3%) распорядились средствами на эти цели, в связи с чем Отделением был выделен 1 734 миллиона рублей. Во Владимирской области более 200 семей отметили новоселье благодаря материнскому капиталуТакже востребовано получение ежемесячной выплаты из материнского капитала. В этом году 2 236 семей (39,4%) обратились за назначением такой выплаты. Всего родителям перечислено 140 миллионов рублей.Помимо ежемесячной выплаты, спросом пользуется и оплата обучения детей. С начала года 472 человека (8,3%) приняли решение направить материнский капитал на эти цели. Социальный фонд выделил владимирским семьям на образование детей 28 миллионов рублей.Фото pxfuel.com