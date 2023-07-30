На улицах Владимира незаконно торгуют овощами и фруктами. 28 июля 2023 года сотрудники городского...

На улицах Владимира незаконно торгуют овощами и фруктами.28 июля 2023 года сотрудники городского УМВД, отдела ГИБДД и регионального Роспотребнадзора провели очередной рейд на улице Сакко и Ванцетти. Здесь периодически ведется незаконная торговля овощами и фруктами из припаркованных с нарушением правил автомобилей или со стоящих на земле ящиков. Об этом сообщается на сайте городской администрации.У нелегальных торговцев нет ни документов, удостоверяющих качество товара, ни оформленных сведений о производителе и поставщике продукции.Продавцы-нелегалы захламляют улицу мусором и гниющими на жаре пищевыми и бытовыми отходами, которые являются источниками распространения инфекционных заболеваний. Фуры и фургоны «подпольщиков» сужают и без того скромную проезжую часть улицы Сакко и Ванцетти, создавая проблемы пешеходам и автомобилистам.По результатам рейда сегодня составлено 4 административных материала.Рейды по контролю за соблюдением правил торговли на улицах города Владимира будут продолжены.Фото: городская администрация