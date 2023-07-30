Народные приметы на 30 июля. От чего нужно обязательно избавиться в день Марины Лазаревой, чтобы...

Народные приметы на 30 июля. От чего нужно обязательно избавиться в день Марины Лазаревой, чтобы была благоприятная атмосфера дома.30 июля 2023 года проходит народный праздник Марина Лазоревая. Другое название праздник получил день Марины и Лазаря. Такое название получил по той причине, что Православная церковь чтит память великомученицы Марины Антиохийской.В этот день, как гласят поверья, можно видеть зарницы - молнии без грома и дождя. Такое явление предвещает засуху, пожары.Что можно делать 30 июля 2023 года?- Если уберечь себя от лишних денежных трат, то в ближайшее время достаток прибавится.- 30 июля идеально подходит для работ по хозяйству. Считалось, чем больше старых и ненужных вещей убрать из дома тем лучше будет атмосфера.- Этот день считался в народе рыбным. Желательно, чтобы на столе были блюда из рыбы или морепродуктов, которые принесут удачу и успех.Что нельзя делать 30 июля 2023 года?- Нельзя давать в долг, а также делиться средствами, которые дарят огонь (свечка, зажигалка, спички и т.д.). Можно свою удачу отдать.- Девушке нельзя ходить с распущенными волосами. В них может спрятаться нечистая сила, которая сделает её раздражительной, капризной, злой.- С сегодняшнего дня наступает период громов, гроз и страшных молний, на которые в день Марины и Лазаря запрещено смотреть.- В день Марины и Лазаря нужно трезво оценивать собственные запасы, как финансовые, так и другие материальные ресурсы, не тратя их понапрасну.Народные приметы на 30 июля 2023 годаКакая погода в последние два дня июля и в первый день августа, такой и осень будет (на каждые три месяца). Погода 30 июля предсказывает погоду в сентябре.Гроза — к дождливой осени и зиме с метелями.Зарницы утром — большой урожай орехов.Белые облака при дожде — погода переменится.Ящериц не видно — предчувствуют скорый дождь.Чайки сидят на воде — будет солнечно.Фото pxfuel.com