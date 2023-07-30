Народные приметы на 30 июля. От чего нужно обязательно избавиться в день Марины Лазаревой, чтобы...
Народные приметы на 30 июля. От чего нужно обязательно избавиться в день Марины Лазаревой, чтобы была благоприятная атмосфера дома.
30 июля 2023 года проходит народный праздник Марина Лазоревая. Другое название праздник получил день Марины и Лазаря. Такое название получил по той причине, что Православная церковь чтит память великомученицы Марины Антиохийской.
В этот день, как гласят поверья, можно видеть зарницы - молнии без грома и дождя. Такое явление предвещает засуху, пожары.
Что можно делать 30 июля 2023 года?
- Если уберечь себя от лишних денежных трат, то в ближайшее время достаток прибавится.
- 30 июля идеально подходит для работ по хозяйству. Считалось, чем больше старых и ненужных вещей убрать из дома тем лучше будет атмосфера.
- Этот день считался в народе рыбным. Желательно, чтобы на столе были блюда из рыбы или морепродуктов, которые принесут удачу и успех.
Что нельзя делать 30 июля 2023 года?
- Нельзя давать в долг, а также делиться средствами, которые дарят огонь (свечка, зажигалка, спички и т.д.). Можно свою удачу отдать.
- Девушке нельзя ходить с распущенными волосами. В них может спрятаться нечистая сила, которая сделает её раздражительной, капризной, злой.
- С сегодняшнего дня наступает период громов, гроз и страшных молний, на которые в день Марины и Лазаря запрещено смотреть.
- В день Марины и Лазаря нужно трезво оценивать собственные запасы, как финансовые, так и другие материальные ресурсы, не тратя их понапрасну.
Народные приметы на 30 июля 2023 года
Какая погода в последние два дня июля и в первый день августа, такой и осень будет (на каждые три месяца). Погода 30 июля предсказывает погоду в сентябре.
Гроза — к дождливой осени и зиме с метелями.
Зарницы утром — большой урожай орехов.
Белые облака при дожде — погода переменится.
Ящериц не видно — предчувствуют скорый дождь.
Чайки сидят на воде — будет солнечно.
Фото pxfuel.com