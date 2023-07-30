Населенные пункты Владимирской области заполонили бабочки. Под крылом непарного шелкопряда -...

Населенные пункты Владимирской области заполонили бабочки.Под крылом непарного шелкопряда - Гусь-Хрустальный, Меленковский районы. Тысячи бабочек облепили опору лэп и вовсю делают кладки. Шелкопряду "всё до фонаря", он добрался и до областного центра. Это видео снято прямо у Золотых ворот. Люди в ужасе думают, чего ждать в следующем году, и лишь единицы находят красивым природное явление.Добавлю, "демографический бум" гусениц непарного шелкопряда этим летом зафиксировали в нескольких районах области. Личинки захватили сорок тысяч гектаров, включая территорию нацпарка Мещёра. А теперь обзавелись крыльями и совершают длительные "перелеты" по районам области.(Телеграм-канал Подслушано в Добром)