Новый закон во Владимирской области позволит бесплатно выделять землю работникам ряда...

Новый закон во Владимирской области позволит бесплатно выделять землю работникам ряда профессий.Всё дело в том, что на минувшей неделе Госдума приняла закон, позволяющий регионам бесплатно выделять землю работникам ряда профессий. Каких именно?Закон позволяет субъектам РФ самостоятельно устанавливать перечень не только специальностей, но и профессий, работа по которым на определенной территории позволит получать государственные или муниципальные земельные участки.Делаем выводы, что нововведение будет касаться многих регионов России. Об этом сообщает РИА «Новости» (недвижимость).Важное уточнение: в безвозмездное пользование - не более, чем на 6 лет под ИЖС или ЛПХ с последующим бесплатным предоставлением в собственность.По истечении 5 лет такие граждане будут вправе бесплатно оформить земельный участок в собственность при условии, что они использовали его по целевому назначению и работали по основному месту работы «в соответствующем муниципальном образовании».Главная цель нового закона - снижение оттока населения из малых городов и сел, а также ускорение темпов индивидуального жилищного строительства, социально-экономического развития территорий в целом.Фото: pxfuel.com