69-летний грибник Сергей Русаков неделю бродил по лесам Киржачского районе в месте, которое местные прозвали «Чертов угол». Чудо случилось – волонтеры «Лиза Алерт» нашли дедушку живым. Об

69-летний грибник Сергей Русаков неделю бродил по лесам Киржачского районе в месте, которое местные прозвали «Чертов угол». Чудо случилось – волонтеры «Лиза Алерт» нашли дедушку живым. Об этом в telegram-канале рассказали сами поисковики. Чертов угол местные считают аномальной зоной. Там не раз пропадали грибники. Даже те, кто хорошо знают эти места, все равно теряются. Загадочное