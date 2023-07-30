В
литературе малых народов России есть типичные герои, которых любят и мысленно
поддерживают, невзирая на их изъяны и многочисленные промахи. Предлагаем
почитать тувинскую народную сказку для детей и их родителей.
В
литературе малых народов России есть типичные герои, которых любят и мысленно
поддерживают, невзирая на их изъяны и многочисленные промахи. Предлагаем
почитать тувинскую народную сказку для детей и их родителей.
Один из главных персонажей русского фольклора — Иван-дурак,
также известный как Иванушка-дурачок. Обездоленный паренек бредет по свету, совершает
рискованные поступки, и, казалось бы, неминуемо обречен на провал, но счастье
само идет к нему в руки. У тувинского народа сложился похожий образ
литературного героя — Оскюс-оол, что в переводе означает
"парень-сирота".
В Национальном музее Республики Тывы корреспондент
"Дни.ру" приобрел занятную книгу-перевертыш "Оскюс-оол и дочь
Курбусту-хана". В ней представлена народная сказка сразу на двух языках с
красочными иллюстрациями Айланы Сат.
При желании текст произведения можно найти в Сети, чтобы
прочитать ребенку или ознакомиться самостоятельно. Взрослым эта история дает
пищу для ума и повод задуматься о насущном.
Главный герой в результате
волшебных приключений из голодного бродяги становится прославленным богачом,
который проживает долгую жизнь в изобилии с красавицей-женой.
Оскюс-оол так же, как и Иван-дурак, связывает жизнь с девушкой,
которая пребывала в нечеловеческом облике. Герой русских сказок влюбляется в
Царевну-лягушку, а тувинский литературный персонаж — в лебедушку. Это младшая дочь
владыки Верхнего мира, которая излучает свет солнца и луны.
"Оскюс-оол и дочь Курбусту-хана" — народная
сказка о законах справедливости, о целеустремленности, добросердечии, чувстве
меры, честности в жизни мужчины. И, конечно же, роли женщины, которая
направляет своего избранника, умеет подбодрить, утешить и мотивировать на новые
свершения для их общего благополучия.