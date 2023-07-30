В литературе малых народов России есть типичные герои, которых любят и мысленно поддерживают, невзирая на их изъяны и многочисленные промахи. Предлагаем почитать тувинскую народную сказку для детей и их родителей.

литературе малых народов России есть типичные герои, которых любят и мысленноподдерживают, невзирая на их изъяны и многочисленные промахи. Предлагаемпочитать тувинскую народную сказку для детей и их родителей.Один из главных персонажей русского фольклора — Иван-дурак,также известный как Иванушка-дурачок. Обездоленный паренек бредет по свету, совершаетрискованные поступки, и, казалось бы, неминуемо обречен на провал, но счастьесамо идет к нему в руки. У тувинского народа сложился похожий образлитературного героя — Оскюс-оол, что в переводе означает"парень-сирота".В Национальном музее Республики Тывы корреспондент"Дни.ру" приобрел занятную книгу-перевертыш "Оскюс-оол и дочьКурбусту-хана". В ней представлена народная сказка сразу на двух языках скрасочными иллюстрациями Айланы Сат.При желании текст произведения можно найти в Сети, чтобыпрочитать ребенку или ознакомиться самостоятельно. Взрослым эта история даетпищу для ума и повод задуматься о насущном.Главный герой в результатеволшебных приключений из голодного бродяги становится прославленным богачом,который проживает долгую жизнь в изобилии с красавицей-женой.Оскюс-оол так же, как и Иван-дурак, связывает жизнь с девушкой,которая пребывала в нечеловеческом облике. Герой русских сказок влюбляется вЦаревну-лягушку, а тувинский литературный персонаж — в лебедушку. Это младшая дочьвладыки Верхнего мира, которая излучает свет солнца и луны."Оскюс-оол и дочь Курбусту-хана" — народнаясказка о законах справедливости, о целеустремленности, добросердечии, чувствемеры, честности в жизни мужчины. И, конечно же, роли женщины, котораянаправляет своего избранника, умеет подбодрить, утешить и мотивировать на новыесвершения для их общего благополучия.