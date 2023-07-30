Росподребнадзор по Владимирской области выявил нарушения более чем на 30 предприятиях, торгующих...

Росподребнадзор по Владимирской области выявил нарушения более чем на 30 предприятиях, торгующих никотиносодержащей продукцией.Как сообщает Управление Росподребнадзора по Владимирской области, с 17 июля 2023 по 21 июля 2023 специалистами ведомства было проведено 51 контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия (выездное обследование) и 83 профилактических мероприятия. Предприятия Владимира и Владимирской области осуществляют розничную торговлю никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления.В адрес предприятий направлено 34 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В отношении трех хозсубъектов в суд поданы исковые заявления прекратить нарушения обязательных требований.Всего за истекший период 2023 года Управлением проведено 105 контрольных (надзорных) мероприятий и 237 профилактических мероприятий по данному направлению. Выдано 86 предостережений предприятиям, осуществляющих розничную продажу табачной продукции, никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления.Фото pxfuel.com