Рукодельница из Владимирской области вышила карту Камешковского района. В рамках реализации ...

Рукодельница из Владимирской области вышила карту Камешковского района.В рамках реализации проекта декоративно-прикладного искусства «Вышитая карта Владимирской области» Владимирского Центра народного творчества, Дом культуры «13 Октябрь» представил фрагмент карты - наш Камешковский район. Об этом сообщает администрация Камешковского района.- История Камешковского района неразрывно связана с деятельностью иваново-вознесенского фабриканта П.Н. Дербенёва, который в конце 19 века построил на территории пустоши Камешки ткацкую фабрику, которая через два десятилетия стала крупным производством.- Природа Камешковского района в 19 веке вдохновляла великого русского композитора и учёного А.П. Бородина, который в течение нескольких лет отдыхал в селе Давыдово и написал здесь значительную часть оперы «Князь Игорь».- В начале 1870-х годов в деревне Мишнево Ковровского уезда Владимирской губернии (ныне Камешковский район) крестьянином Н.В. Кондратьевым был создан оркестр пастухов-рожечников, который получил известность не только в России, но и за рубежом. Пастушеский рожок стал именоваться «владимирским», благодаря славе Н.В. Кондратьева и его рожечников, хотя распространён был во многих губерниях. Неслучайно, на гербе Камешковского района, малой родины владимирских рожечников, изображён пастуший рожок.- В Камешковском районе развиты такие направления декоративно-прикладного творчества и ремёсел, как ткачество, резьба по дереву, изготовление глиняной игрушки, народной куклы, вышивка, лоскутное шитьё и др. Издревле наша территория была на первом месте в губернии по сбору льняного волокна.Автор вышитой карты - Нина СавельеваФото и видео: администрации Камешковского района