Школьницы из Владимирской области стали победителями федерального конкурса «Большая перемена».
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Школьницы из Владимирской области стали победителями федерального конкурса «Большая перемена».
В Международном детском центре «Артек» завершился четвёртый сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена» (ключевая цель проекта – дать возможность каждому подростку раскрыть свои уникальные способности) среди учеников 5-7 классов. Он объединил 700 школьников из всех регионов России и более 200 ребят из других стран.
Победителями стали 300 учеников 5-7 классов. В их числе – учащаяся школа №2 города Гусь-Хрустальный Ангелина Веселова и учащаяся школы №19 города Коврова Софья Липсман.
В этом конкурсе оценивалась не успеваемость, а навыки, которые необходимы современным школьникам: работа в команде, умение выделять главное из большого объёма информации, находить креативные решения в сложных ситуациях, творческое мышление.
Победители «Большой перемены» отправятся в «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно. Во время путешествия ребята смогут увидеть Уральские горы, Карелию, озеро Байкал, космодром «Восточный», а также принять участие в образовательной и культурной программе «Большой перемены».
Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области