Школьницы из Владимирской области стали победителями федерального конкурса «Большая перемена». В...

Школьницы из Владимирской области стали победителями федерального конкурса «Большая перемена».В Международном детском центре «Артек» завершился четвёртый сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена» (ключевая цель проекта – дать возможность каждому подростку раскрыть свои уникальные способности) среди учеников 5-7 классов. Он объединил 700 школьников из всех регионов России и более 200 ребят из других стран.Победителями стали 300 учеников 5-7 классов. В их числе – учащаяся школа №2 города Гусь-Хрустальный Ангелина Веселова и учащаяся школы №19 города Коврова Софья Липсман.В этом конкурсе оценивалась не успеваемость, а навыки, которые необходимы современным школьникам: работа в команде, умение выделять главное из большого объёма информации, находить креативные решения в сложных ситуациях, творческое мышление.Победители «Большой перемены» отправятся в «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно. Во время путешествия ребята смогут увидеть Уральские горы, Карелию, озеро Байкал, космодром «Восточный», а также принять участие в образовательной и культурной программе «Большой перемены».Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области