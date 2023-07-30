Синоптики прогнозируют смену температуры и атмосферного давления во Владимирской области. В...

Синоптики прогнозируют смену температуры и атмосферного давления во Владимирской области.В воскресенье, 30 июля 2023 года, погода во Владимирской области будет пасмурной, с утра пройдет сильный дождь. После обеда выглянет солнце.Температура воздуха днем до +23°C. Ночью столбик термометра опустится до +14°C.Ветер северный, 4м/с.Атмосферное давление 741 - 744 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды30 июля отмечается день памяти великомученицы Марины (Маргариты). В это время можно наблюдать зори с пазорями (голубыми вспышками зарниц). Как правило, июль уходит с грозами. Не случайно в эти дни наблюдали за погодой: по народной примете, осень будет такой, как два последних дня июля.Фото pxfuel.com