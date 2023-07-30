38-летняя женщина и 36-летний мужчина застряли на машине в лесу около деревни Марьинка Камешковского района. Спасателям удалось вытащить их и их авто, сообщила пресс-служба Россоюзспаса

38-летняя женщина и 36-летний мужчина застряли на машине в лесу около деревни Марьинка Камешковского района. Спасателям удалось вытащить их и их авто, сообщила пресс-служба Россоюзспаса Владимирской области. Спасателям пришло сообщение о пропаже людей 29 июля в 15:05. Помогать застрявшим отправились три человека из дежурной смены аварийно-спасательного формирования и двое полицейских. К 15:45 потерявшиеся сами вышли