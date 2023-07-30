Специалисты Владимиро-Суздальского музея-заповедника планируют провести обследование старинных...

Специалисты Владимиро-Суздальского музея-заповедника планируют провести обследование старинных часов Суздальского кремля.Им около четырехсот лет. Они нуждаются в ремонте или реставрации. Об этом сообщает пресс-служба музея.Последний раз серьёзно изучением и ремонтом суздальских курантов занималась группа учёных из Санкт-Петербургского института ядерной физики. Было это больше 30 лет назад – в 1991-1993 годах.Руководил группой реставратор Юрий Петрович Платонов.Он датировал отдельные части механизма концом 16 века, не связывая тем самым создание часов со строительством колокольни 17 века. Суздальские часы – работа местных мастеров, что подтверждается изображением на станине Льва – владимирского клейма.Кремлёвские часы переделывались не менее 3-х раз. Самая значительная переделка пришлась на начало 18 века в связи с переходом от шпиндельных к более точным маятниковым часам.Фото пресс-службы Владимиро-Суздальского музея-заповедника