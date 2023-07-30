Стартовал уникальный проект по маршрутам Владимирской области для сити-брейка. Портал...

Стартовал уникальный проект по маршрутам Владимирской области для сити-брейка.Портал russia.travel собрал лучшие маршруты для мини-путешествий. Напомним, что сити-брейки – короткие поездки в другие города. Они становятся популярным форматом отдыха. При минимальных финансовых вложениях они позволяют вырваться из рутины, перезагрузиться и получить новые впечатления.В числе рекомендованных направлений – маршрут по Владимирской области «Суздаль – Муромцево – Муром». Гостям предлагают окунуться в атмосферу старой Руси, полюбоваться белокаменными храмами, послушать колокольный звон, посетить уникальные памятники старинной архитектуры, познакомиться с историей нашей прекрасной земли."Одна из наших сильных сторон – исторические памятники. Но это не всё! Благоустройство общественных пространств, расширение линейки досуговых предложений, событийный календарь, развитие частных музеев и сектора общепита, появление новых мест размещения разных форматов и на любой бюджет – важные компоненты укрепления туристического потенциала области. Необходимо развивать все направления", – отметил первый заместитель губернатора Александр Ремига.Фото pxfuel.com