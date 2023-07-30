Суд во Владимирской области признал незаконной постройку гаража на арендованном земельном...

Суд во Владимирской области признал незаконной постройку гаража на арендованном земельном участке.В 2021 году между администрацией города Покров и местной жительницей заключен договор аренды земельного участка.В 2022 году договор аренды земельного участка расторгнут по соглашению сторон и заключен договор купли-продажи данного земельного участка. Женщина построила гараж и решила, что может забрать его в собственность. Об этом сообщает пресс-служба Петушинского районного суда.Прокурор Петушинского района указал, что гараж, возведенный на земельном участке, является объектом вспомогательного назначения и не влечет права на приобретение участка на льготных основаниях.Исковые требования удовлетворены. Сделка признана недействительной. А также внесены в ЕГРН записи о прекращении права собственности на земельный участок.На администрацию города Покров возложена обязанность возвратить деньги, уплаченные за аренду земельного участка. Восстановлено действие договора аренды земельного участка на прежних условиях.Решение вступило в законную силу.Фото pxfuel.com