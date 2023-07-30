Многолетние тренировки во имя балета сказались на состоянии звезды. Анастасия Волочкова рискует своим здоровьем.
Многолетние тренировки во имя балета сказались на состоянии звезды. Анастасия Волочкова рискует своим здоровьем.
Растянуть мышцы таза и посидеть на шпагате — любимое занятие скандальной блондинки, если не считать отдыха на Мальдивах и банных процедур. Ежедневная работа над собой стала обязательным пунктом в жизни балерины. Однако пришли неутешительные новости: по мнению терапевта и геронтолога, Анастасия Волочкова может заработать серьезное заболевание.
Врач Юрий Серебрянский осмотрел звезду визуально и вынес вердикт относительно ее будущего. "У нее уже ноги вывернуты наизнанку", — посетовал специалист в беседе с журналистами.
Медик предупредил, что с возрастом Анастасия Волочкова, вероятно, будет расплачиваться за чрезмерные нагрузки на ноги. Эксперт спрогнозировал артроз голеностопных и коленных суставов. Это сложное заболевание, при котором постепенно разрушается хрящевая ткань и разрастается костная.
Сможет ли звезда уберечься от такого диагноза, покажет время. Возможно, она еще успеет найти баланс в тренировках или сделать их более щадящими.
Несмотря на замечание врача, балерина своих ног совершенно не стесняется. Анастасия Волочкова регулярно демонстрирует на камеру подтянутые конечности, считая, что это красиво.