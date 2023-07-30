В музыкальную школу Александрова закупают новое оборудование и приступают к ремонту памятника...

В музыкальную школу Александрова закупают новое оборудование и приступают к ремонту памятника культурного наследия в Карабаново.По нацпроекту "Культура" в Александровской детской школе искусств им. В.В. Зубова в текущем году предусмотрены ремонтные работы и закупка новых музыкальных инструментов, а также оборудования для учебных кабинетов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Сейчас ведётся капитальный ремонт кровли здания, системы отопления и первого этажа, а также обустройство входной группы. На данный момент закуплены фортепиано, рояль, домры, баяны, звуковое оборудование для концертного зала, проекторы, экраны и учебные ноутбуки.В планах на 2024 год продолжить деятельность в рамках нацпроекта и произвести капитальный ремонт фасада здания и концертного зала.Напомним, что Александровская районная детская школа искусств осуществляет свою деятельность в Александрове, Струнино, Карабаново и посёлке Балакирево. В настоящее время в школе обучаются 675 детей по 13 направлениям. За 54 года своего существования школа подготовила и выпустила более 3 тысяч выпускников.В международных, всероссийских, областных межрегиональных и муниципальных конкурсах приняли участие 96 ребят, из них 72 имеют звание лауреата и дипломанта.Также сейчас в карабановском клубе начинается капитальный ремонт. Директор учреждения Наталья Крохина обратилась к губернатору Александру Авдееву. Попросила помощи в финансировании капремонта здания – памятника культурного наследия.Владимирская область направила субсидию в размере 12,7 миллионов рублей. 2,9 миллиона рублей изыскал муниципалитет. На эти средства до конца года будут выполнены первоочередные задачи – капремонт кровли и фасада клуба. Подрядчик уже определен, вскоре приступит к работам.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области