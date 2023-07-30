В одном из городов Владимирской области начал прием детский эндокринолог. Долгожданное событие для...

В одном из городов Владимирской области начал прием детский эндокринолог.Долгожданное событие для жителей Вязников. Там в детской поликлинике с 1-го августа начнет работать кабинет эндокринолога. Соответствующую лицензию, пишет портал "Вязники.рф", районная больница получила впервые.Эндокринолог занимается вопросами сахарного диабета, патологий щитовидной железы, гормональных нарушений. Приём будет вести доктор профильной специальности Анна Носова. Специалист будет принимать детей всех населенных пунктов Вязниковского района.Запись уже открыта: через интернет, колл-центр больницы или лечащего врача.