В поликлинике на Студеной горе открылся первый во Владимирской области детский кабинет...

В поликлинике на Студеной горе открылся первый во Владимирской области детский кабинет реабилитации.Его успели посетить уже более пятисот человек. Репортаж Александры Лебедиковой. Надежда Михайловна усаживает юного пациента "поглазеть" в "телескоп".Принцип действия аппарата магнитотерапии прост. Статическое магнитное поле воздействует на глазной узел. Что положительно влияет на химические процессы, протекающие во все зрительной системе. По словам медсестры, это наиболее безопасный и результативный способ лечения глазных болезней. А вот еще один "тренажер".Надежда Белоногова, медсестра-ортоптистка первой детской поликлиники г.Владимира:- Мы и сейчас используем ручную гимнастику, то есть подставляем линзочки. А это у нас уже все готово. Там уже подставляется все, все работает с подсветкой - красный, зеленый, синий цвет. Дети у нас обучены. Они у нас смотрят - тренируют глазки.В месяц через этот кабинет проходят более 80 человек.Надежда Белоногова, медсестра-ортоптистка первой детской поликлиники г.Владимира:- Результаты очень хорошие. И профилактика, и лечение. К нам ходят - отбоя нет. Одна уходит в отпуск, другая работает. Поэтому у нас и летом работает кабинет, и зимой, и осенью - вообще во все времена года.Улучшения наблюдаются и у пациентов других отделений. Элина обратилась за помощью к неврологу. У ее сына Саши повышенный тонус мышц. Врач порекомендовал пройти курс физиотерапии. Его продолжительность - десять дней. Результат заметили практически сразу.Элина, мама пациента первой детской поликлиники г.Владимира:- До этого кулачки не разжимал. Сейчас уже и пальцы грызет с удовольствием.Есть на базе детской больницы и кабинеты лечебной физкультуры.Ольга Казакова, инструктор по лечебной физкультуре первой детской поликлиники г.Владимира:- Групповые занятия есть, есть индивидуальные занятия. Занимаемся на ковриках стоя, лежа. По профилю заболеваний детей. Тут они обучаются, занимаются, потом дома продолжают.Ольга Казакова, инструктор по лечебной физкультуре первой детской поликлиники г.Владимира:- Дети получают массаж на аппаратном массаже стоп - это при плоскостопии, при плосковальгусных стопах. И массаж на массажной кушетке при нарушении осанки и сколиозе первой степени.Главное "нововведение" этого года - галокамера. "Соленую" профилактику прописывают детям с хроническими лор-заболеваниями.Елена Кудряшова, старшая медсестра отделения восстановительной медицины:- Тут происходит лечение галотерапии. Преобразуются в отрицательную электрическую энергию кристаллы соли путем механической грубой обработки. И в камеру поступает мелкодисперсный солевой раствор.Татьяна Максимова, главврач первой детской поликлиники г.Владимира:- Мы разработали комплексное посещение по профилю. То есть каждый пациент минимум 10 дней находится на реабилитации. В течение каждого дня он, в течение нескольких часов он получает все лечение непосредственно здесь.В апреле этого года Минздрав России выпустил приказ о проведении медицинской реабилитации на дому. По словам врачей, такую помощь могут получить только маломобильные пациенты. Но во Владимирской больнице услуга все еще недоступна.Людмила Макарова, зам главного врача первой детской поликлиники г.Владимира:- Нам нужны и штаты, то есть персонал, который будет этим заниматься. Нам нужно чтобы оплата проходила проведение массажей, лфк на дому. Должны тоже как-то быть разработаны нами или может быть откуда-то позаимствованы акты списания и передачи вот этого оборудования.Реабилитация не самостоятельный процесс, а часть лечебного, порой - неотъемлемая. Точка в конце длинного пути к полному выздоровлению.Александра Лебедикова, Андрей Беляков, "Вести-Владимир".