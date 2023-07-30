В Суздале пройдет полюбившийся жителям и гостям города фестиваль «Дербенёвские посиделки». 5...

В Суздале пройдет полюбившийся жителям и гостям города фестиваль «Дербенёвские посиделки».5 августа 2023 года в Суздале, на открытой площадке Амфитеатра во второй раз пройдёт фестиваль кинопесни «Дербенёвские посиделки». Об этом сообщается на официальном сайте ГТК Суздаль.В программе фестиваля - выступление артистов эстрады из Москвы и Владимира. Специальный гость - экс-солист ВИА «Аракс» и «Веселые ребята», рок-музыкант Анатолий Алешин (Москва).Организаторы также ждут приезда на посиделки дочери выдающегося поэта-песенника Леонида Дербенева Елены Дербеневой.Начало - в 20.00. Вход свободный! ГК «Пушкарская слобода»Ранее мы рассказывали, как прошли "Дербеневские посиделки" на родине поэта-песенникаФото: официальный сайт ГТК Суздаль