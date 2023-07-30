Три месяца назад не стало уникального модельера, дизайнера, светлого человека. Валентин Юдашкин оставил жену вдовой, но она смирилась с этим достойно.

Три месяца назад не стало уникального модельера, дизайнера, светлого человека. Валентин Юдашкин оставил жену вдовой, но она смирилась с этим достойно.На протяжении совместной жизни Марина всегда была для кутюрье поддержкой. Когда он мужественно сражался с онкологией, супруга не переставала дарить ему тепло и любовь. Валентин Юдашкин не прогадал с выбором жены. Она по-настоящему сильная женщина, которая перенесла большое горе и теперь снова может улыбаться.В телеграм-канале Марина Юдашкина разместила фото, где позирует в кругу родных. Она показала свою новую реальность под ярким голубым небом и высокими пальмами. На снимке она предстала с дочерью Галиной, двумя подросшими внуками и совсем маленькой внучкой.Кажется, схоронившая мужа Марина нашла ключ к счастью. Быть может, Валентин Юдашкин наблюдает за ней с того света и радуется за дружную семью."Хочется чтобы дети росли в мире красоты, музыки, фантазий, игры, творчества, рисунка и сказки! Чтобы были счастливы! Счастливы дети, счастливы и мы! Всем добрый день!" — написала супруга покойного кутюрье.Поклонники тепло отреагировали, обсуждая публикацию. Выводы Марины многим пришлись по душе. Мнение жены Валентина Юдашкина нашло позитивный отклик у аудитории."Девочки, вы просто супер, а детки такие милые! Здоровья вам, дорогие, вы пример для подражания! А Валечке светлая память", — написали в комментариях.