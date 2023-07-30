Полундра! Владимирские рыбаки выловили в Клязьме Чёрную жемчужину. Корабль капитана Джека...

Полундра! Владимирские рыбаки "выловили" в Клязьме Чёрную жемчужину.Корабль капитана Джека Воробья бросил якорь у берегов в районе Оргтруда. Деревянное судно практически копия знаменитого корабля из популярной серии приключенческих фильмов о пиратах в Карибском море. Рыбаки пишут, что помогали капитану корабля сплавляться на соседний берег на шлюпке.А ещё говорят, на Клязьме и не такое можно увидеть. И публикуют видео отдыхающей на берегу русалки.