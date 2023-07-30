Владимирский ЗАГС может переехать на новое место.
Владимирскому ЗАГСу ищут новое место. Об этом в...
Владимирский ЗАГС может переехать на новое место.
Владимирскому ЗАГСу ищут новое место. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Дмитрий Наумов, глава города.
Он отметил, что в мэрию поступает много обращений от горожан - они сетуют, что ЗАГС находится в не самом удобном и живописном месте - на улице Ростопчина, на окраине города, рядом с трассой.
Теперь общими усилиями области и города решено найти новое место для торжественной регистрации браков.
Какие варианты рассматривают - не уточняется.