Владимирский ЗАГС может переехать на новое место. Владимирскому ЗАГСу ищут новое место. Об этом в...

Владимирский ЗАГС может переехать на новое место.Владимирскому ЗАГСу ищут новое место. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Дмитрий Наумов, глава города.Он отметил, что в мэрию поступает много обращений от горожан - они сетуют, что ЗАГС находится в не самом удобном и живописном месте - на улице Ростопчина, на окраине города, рядом с трассой.Теперь общими усилиями области и города решено найти новое место для торжественной регистрации браков.Какие варианты рассматривают - не уточняется.