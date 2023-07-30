Во Владимирской области ищут счастливчика, выигравшего в лотерею 1 миллион рублей. Удивительную...

Во Владимирской области ищут счастливчика, выигравшего в лотерею 1 миллион рублей.Удивительную историю рассказала пресс-служба государственных лотерей «Столото».22 июля 2023 года в государственной лотерее «Спортлото» «5 из 36» был разыгран приз — 1 152 108 рублей. Удача оказалась на стороне участника 81044-го тиража из Владимирской области.Известно, что герой розыгрыша купил билет в розничной точке продаж «Столото» всего за 60 рублей.И при этом, до сих пор победитель не обратился в лотерейный центр «Столото».«Возможно, счастливчик пока не знает о своем везении?» - комментируют ситуацию в пресс-службе.По правилам государственной лотереи «Спортлото «5 из 36», приз выигрывает тот, кто угадает все числа в первом поле билета и не угадает число во втором поле.Удачными для участника из Владимирской области оказались числа 5, 26, 34, 9, 16.Неугаданным осталось лишь число 3 во втором поле билета.В данный момент счастливчика-миллионера ищут во Владимирской области.На заметку!«Столото» — бренд крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей, которые проводятся под государственным надзором Федеральной налоговой службы.Фото: pxfuel.com