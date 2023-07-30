Во Владимирской области регоператоры смогут самостоятельно закупать материалы для капитального...

Во Владимирской области регоператоры смогут самостоятельно закупать материалы для капитального ремонта многоквартирных домов.Госдума приняла во втором чтении законопроект, который дает право региональным операторам закупать материалы и оборудования для капитального ремонта многоквартирных домов (МКД). Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.Региональные операторы не могут централизованно закупать материалы и оборудование для капитального ремонта МКД."То есть организации, выполняющие работы по капитальному ремонту в МКД, приобретают все необходимые материалы и оборудование сами, в форме разовых закупок. Безусловно, это не позволяет полностью контролировать сроки поставки и стоимость приобретаемых продуктов, а также их качество, что, безусловно, накладывает отпечаток на всю процедуру капремонта", - пояснил член думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.В законопроекте сказано, "орган государственной власти субъекта РФ вправе принять решение о наделении регионального оператора полномочием по закупке товаров (материалов и оборудования, в том числе высокотехнологичного оборудования), необходимых для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме".По словам Колунова, данный механизм доказал свою эффективность в сфере благоустройства в российских регионах."Он позволит контролировать качество товаров, более-менее оптимизирует их стоимость, позволив заключать долгосрочные контракты. В плюсе будут все - и регионы, и регоператоры, и жильцы многоквартирных домов", - добавил он.Фото pxfuel.com