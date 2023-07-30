Во Владимирской области синоптики прогнозируют день без дождя
В понедельник, 31 июля 2023 года...
Во Владимирской области синоптики прогнозируют день без дождя
В понедельник, 31 июля 2023 года погода во Владимирской области будет без осадков.
Температура воздуха днем до +23°C. Ночью столбик термометра опустится до +14°C.
Ветер северо-западный, 4м/с.
Атмосферное давление от 741 до 744 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды
В этот день почитается память Иоанна Многострадального. В прежние времена в это время топили бани, парили веники из травы и цветов, чтобы смыть с себя страдную усталость. В народе говорили: "Хотя в июле и душно, и жарковато, но расставаться с ним жалковато". По народным приметам, если июль был жаркий, зима будет морозной.
Фото pxfuel.com