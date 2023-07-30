Во Владимирской области в 2023 году планируется отремонтировать около 150 километров автодорог. В...

Во Владимирской области в 2023 году планируется отремонтировать около 150 километров автодорог.В 2023 году во Владимирской будет приведено в нормативное состояние свыше 131 километра автодорог регионального и межмуниципального значения, расположенных вблизи деревень и посёлков или проходящих через них. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.В Вязниковском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируется дорога Вязники – Сергиевы Горки – Татарово. Сняли изношенное асфальтобетонное покрытие и положили выравнивающий слой на четырёх участках дороги общей протяжённостью четыре километра.В ближайшее время дорожники планируют выполнить работы по наложению верхнего слоя асфальта, укрепить обочины и нанести разметку.Эта дорога является важным транспортным маршрутом межмуниципального сообщения между Вязниками и Муромом и единственным связующим звеном для населённых пунктов: Митинская, Ждановская, Бородино, Стряпково, Успенский погост, Паустово, Палково, Крутые, Воробьёвка, Афанасьево, Исаево, Бабухино, Сергеево с районными и областным центрами, по которой жители могут добраться до больниц, школ, магазинов и почтовых отделений.В Собинском районе в рамках нацпроекта продолжается ремонт участка автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров» – Фетинино. В нормативное состояние приведут участок протяжённостью 2 километра. На сегодняшний день сфрезерован изношенный слой асфальтобетонного покрытия, ведётся укладка выравнивающего слоя.Ремонтируемый участок дороги служит единственным подъездом к четырём населённым пунктам: Фетинино, Пискутино, Матрёнино, Калитеево. Кроме того, в границах Фетинино – крупного села, где проживает порядка 500 жителей, – расположены четыре съезда на сельские улицы и остановка автобусов, следующих из Александрова и Кольчугино во Владимир.Обновлённая дорога сможет обеспечить транспортную доступность к сельскому фельдшерско-акушерскому пункту, детскому саду, библиотеке и Фетининскому филиалу Владимирского радиотелецентра, который является основным оператором телерадиовещания в регионе.Всего в этом году во Владимирской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние планируется привести порядка 150 километров автодорог регионального, межмуниципального и местного значения.Фото пресс-службы Правительства Владимирской области