Во Владимирской области впервые пройдет фестиваль «Исторические выходные в Суздале». 12 и 13...

Во Владимирской области впервые пройдет фестиваль «Исторические выходные в Суздале».12 и 13 августа 2023 года в Музее деревянного зодчества впервые пройдёт исторический праздник для всей семьи - Фестиваль «Исторические выходные в Суздале».Гостей праздника ждут лекции по истории, интереснейшие встречи с уникальными людьми - историками, реконструкторами, мастерами исторических игр, археологами и киноведами.В программе фестиваля вы узнаете:- кто был главным русским имиджмейкером XVI века;- какие фильмы о Великой Отечественной снимались в окрестностях Суздаля;- как современная наука открывает тайны Великих русских князей.А также в программе подвижные и настольные игры Древней Руси, лучной тир, красочное выступление воинов-богатырей и интерактивная выставка оружия времён ВОВ.Подробнее о мероприятии фестиваля на сайте музея.Фото: Музей деревянного зодчества