Во Владимирской области впервые пройдет фестиваль «Исторические выходные в Суздале».
12 и 13...
Во Владимирской области впервые пройдет фестиваль «Исторические выходные в Суздале».
12 и 13 августа 2023 года в Музее деревянного зодчества впервые пройдёт исторический праздник для всей семьи - Фестиваль «Исторические выходные в Суздале».
Гостей праздника ждут лекции по истории, интереснейшие встречи с уникальными людьми - историками, реконструкторами, мастерами исторических игр, археологами и киноведами.
В программе фестиваля вы узнаете:
- кто был главным русским имиджмейкером XVI века;
- какие фильмы о Великой Отечественной снимались в окрестностях Суздаля;
- как современная наука открывает тайны Великих русских князей.
А также в программе подвижные и настольные игры Древней Руси, лучной тир, красочное выступление воинов-богатырей и интерактивная выставка оружия времён ВОВ.
Подробнее о мероприятии фестиваля на сайте музея.
Фото: Музей деревянного зодчества