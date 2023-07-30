Немецкий журналист Франц Альт преобразовал интервью в книгу, где Далай-лама XIV отвечает на актуальные для всего мира вопросы.

Немецкийжурналист Франц Альт преобразовал интервью в книгу, где Далай-лама XIV отвечаетна актуальные для всего мира вопросы.Буддийский духовный лидер Далай-лама XIV всегда выступает против насилия,жестких законов капитализма и ядерного оружия. Он любит животных, ратует засохранение экологии, духовное и сострадательное единство всех людей.Книга "Воззвание Далай-ламы к человечеству: Этикаважнее религии" — это энциклопедия гуманизма для начинающих, на которуюпотребовалось чуть более ста страниц. Создатель книги Франц Альт получил отДалай-ламы универсальную инструкцию по достижению счастья и поделился ей сдругими.По словам Его Святейшества, на почве религии сильные мирасего манипулируют массами, а эгоизм, национализм и насилие преподносят какобщественные блага. Лидер буддистов говорит о том, что у людей есть врожденная фундаментальнаядуховность — этика. Согласно этой форме нравственности, развитие общества неразрывносвязано с состраданием и заботой о всех живущих. И она гораздо важнее любойрелигии, а также является ее неотъемлемой частью.Далай-лама XIV призывает каждого уяснить, что человечество —это одна большая семья. Все хотят обрести счастье и избежать страданий, сходству людей гораздо больше, чем различий. Чтобы сгладить острые углы, следуетнаучиться мыслить позитивно и с любовью к ближнему."Единственной причиной войн и насилия являются нашинегативные эмоции. Мы даем им слишком много пространства — и слишком мало егомы оставляем для сочувствия и интеллектуальных процессов", — утверждаетЕго Святейшество.В книге сказано: мы сможем достичь мира вокруг нас и междунами лишь тогда, когда добьемся подлинного покоя внутри себя. В качествепримера духовный лидер приводит слова Махатмы Ганди: "Будь сам темизменением, которое хочешь увидеть в мире"."Мира снаружи не добиться, пока его нет внутри.Прежде чем приступать к внешнему разоружению, необходимо разоружитьсявнутренне", — таково воззвание Далай-ламы к человечеству.