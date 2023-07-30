Впервые во Владимирской области мобильный комплекс будет следить за объектами ЖКХ. Во Владимирскую...

Впервые во Владимирской области мобильный комплекс будет следить за объектами ЖКХ.Во Владимирскую область прибыл для тестирования автономный мобильный комплекс нейросетевой видеоаналитики. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в своем телеграм-канале.Комплекс автоматической фиксации нарушений региону дали только на три дня - протестировать. 26 июля он отработал день во Владимире и нашел 1420 нарушений в уборке и содержании территорий."За один день было зафиксировано 1420 дефектов: переполнение мусорных бункеров, захламление контейнерных площадок и прилегающих территорий, парковка машин в неположенном месте, незакрытые и повреждённые люки, незаконные рисунки и вывески на домах, строительный мусор на проезжей части", - рассказал начальник областной Инспекции Гостехнадзора Виктор Шурыгин.Это система, установленная на автомобиль, которая фиксирует нарушения в сфере благоустройства, содержания и ремонта дорог, уборки снега и мусора и так далее.В первую очередь система создана для выявления тех нарушений, которые больше всех волнуют жителей. Они связаны с вывозом ТБО и ТКО."Сейчас необходимо наработать административную практику применения этой системы. В дальнейшем область приобретёт собственный комплекс для контроля. Это должно радикально улучшить ситуацию с взаимодействием с региональными операторами, порядком на улицах и контейнерных площадках", - добавил губернатор.Фото пресс-служба Правительства Владимирской области