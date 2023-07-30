Звезда российской эстрады сильно изменилась. Что с собой сделала Лариса Долина?

Звезда российской эстрады сильно изменилась. Что с собой сделала Лариса Долина?Исполнительница хитов "Льдинка", "Капкан", "На ветру" преобразилась внешне, используя силу воли и помощь профессионалов. Над образом дивы неплохо поработали медицинские специалисты. Обратившись к врачам, Лариса Долина избавилась от лишнего веса, а ее лицо засияло как-то по-особенному.Артистка не стесняется заявлять, что выглядит намного моложе своих лет, и всячески опровергает использование фотошопа при обработке фотографий в соцсетях. Поклонники разводят руками, ведь еще лет десять назад Лариса Долина не казалась редкой красавицей, коей предстает сейчас.О трансформации облика звезды порассуждал хирург Максим Усунгван. По его словам, на лице певицы проступили следы ринопластики. Вполне вероятно, Лариса Долина решила скорректировать форму носа.При этом врач нисколько не сомневается в том, что королева джаза решилась на подтяжку лица. "Была выполнена операция фейслифтинг", — высказался эксперт.Напомним, Лариса Долина не только талантливая особа и яркая личность в российском шоу-бизнесе. Также это любящая мать и заботливая бабушка. Знаменитость приобщает внучку Александру к сценической деятельности, нередко они поют дуэтом.