Жителей Владимира приглашают посетить яркое, интересное и вкусное мероприятие в Центральном парке...

Жителей Владимира приглашают посетить яркое, интересное и вкусное мероприятие в Центральном парке культуры и отдыха.30 июля 2023 года в Центральном парке культуры и отдыха города Владимира пройдет музыкально-гастрономический этнофестиваль «Вокруг света». Об этом сообщается на сайте городской администрации.На мероприятии появится уникальная возможность прикоснуться к культурному наследию разных народов и почувствовать их неповторимый красочный колорит. В программе фестиваля вас ждет этно-фолк концерт, ремесленная ярмарка, национальные блюда кухонь мира, творческие мастер-классы, тематические фотозоны и многое другое.Программа фестиваля:Фонтанная площадь паркаС 12.00 до 18.00 будет открыт «Ремесленный арт-маркет». Более пятидесяти мастеров художественно-прикладного искусства из Владимира и Владимирской области представят во всей красе свои оригинальные и неповторимые изделия и сувениры ручной работы на любой вкус.Главная сценаС 12.00 до 16.00 состоится большая красочная концертная программа с участием фольклорного ансамбля «Услада», военно-патриотического союза казаков Владимирской области и ансамбля русской и казачьей песни «Раздолье», фолк-группы «Мужики», творческих коллективов татарской и армянской диаспор, а ещё - эмоциональное, живое и «с огоньком» шоу африканских барабанов «Yankadi».С 16.00 до 18.00 все желающие смогут стать непосредственными участниками шоу-программы «Краски лета» с зажигательными конкурсами и пенной дискотекой!Центральная площадь парка (рядом с колесом обозрения «Небо33»)С 12.00 до 18.00 гостей парка будут удивлять и радовать своим изобилием кулинарных лакомств многочисленные гастрономические площадки. Здесь можно будет познакомиться с многообразием вкусов национальных блюд по рецептам различных кухонь мира и отведать приглянувшийся кулинарный шедевр.В течение дня для посетителей парка будут доступны интерактивные площадки, на которых зрители узнают о традициях и обычаях некоторых народностей нашей многонациональной страны. Всех ждут очень интересные тематические фотозоны, где каждый сможет примерить на себя любой понравившийся образ - «Русское подворье», «На большом воздушном шаре», «Вокруг света», «Привет с Кавказа», «Африка».Фото: Официальный туристический портал Владимирской области