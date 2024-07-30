Статистику выданных автокредитов в первом полугодии и изучили аналитики ВТБ: южные регионы и центральная Россия предпочитают отечественные марки, а Сибирь и Дальний Восток не изменяют подержанным авто из Японии и Кореи.

Статистику выданных автокредитов в первом полугодии и изучили аналитики ВТБ: южные регионы и центральная Россия предпочитают отечественные марки, а Сибирь и Дальний Восток не изменяют подержанным авто из Японии и Кореи.Своя или иномаркаВ январе-июне почти половина заемщиков купили машины китайского производства. Деньги на российские бренды получил только каждый пятый клиент. В то же время жители Ставропольского края и Кировской области оказались максимально ориентированными на отечественный автопром. В этих регионах доля российских машин составила 54% и 51% соответственно.Самарская область, несмотря на «прямой доступ» к продукции АвтоВАЗа, неожиданно оказалась привержена иномаркам: здесь в первом полугодии только треть заемщиков (34%) направили кредиты на наши авто. Больше всего поклонников иномарок - на Дальнем Востоке и в Сибири. Например, в Амурской области зарубежные бренды приобрели 94% клиентов ВТБ, в Якутии - почти 98%, в Приморье - 99%, а в Хабаровском крае иномарку выбрали все заемщики.Новая или буСредний россиянин выбирает новый автомобиль, следует из статистики продаж ВТБ. В первом полугодии машину на первичном рынке по классическим программам кредитования купили почти 57% заемщиков банка. В зависимости от бюджета, в основном это китайские (Chery, Сhangan) или российские бренды (Lada). Подержанные авто выбрали 43% клиентов.От общей тенденции отличается выбор россиян за Уралом: жители Сибири и Дальнего Востока предпочли купить на заемные средства подержанные машины. Например, в Алтайском крае более 60% клиентов провели сделки на вторичном рынке, в Амурской области и Красноярском крае – примерно по 75%, в Томской области и Республике Бурятия – около 80%, а в Хабаровском крае и Приморье – примерно 90%.Дальневосточники традиционно «голосуют рублем» за автомобили японского и корейского производства, предпочитая их новомодным и логистически доступным «китайцам». Опрос, проведенный ранее ВТБ и «Открытие Авто», показал, больше трети (35%) жителей ДФО считают, что китайским авто далеко до «японцев» и «корейцев».«Вопрос выбора машины зависит от личных предпочтений, основной цели покупки и, конечно, бюджета. Не менее важную роль в автоприоритетах играет и регион проживания клиента. Даже сегодня, когда рынок абсолютно поменялся, определенные закономерности по-прежнему присутствуют. Например, у дальневосточников безусловные многолетние лидеры – японские авто. В последние годы к ним примкнули сибиряки: по данным автодилеров, через Приморье японские подержанные авто везут в Улан-Удэ, Красноярск и Новосибирск, а иногда и за Урал», - прокомментировал вице-президент, начальник управления партнерских продаж автокредитов Владимир Высоцкий.Подавляющее большинство заемщиков предпочитают подержанные машины новым также в Ярославской области (58%), в республике Марий Эл (около 60%) и в Костромской области (почти 68%).