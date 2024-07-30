Готов к санитарной обороне: во Владимирской области проходит спецкурс по обучению навыкам...
"Готов к санитарной обороне": во Владимирской области проходит спецкурс по обучению навыкам оказания первой помощи
Готов к санитарной обороне! Спецкурс по обучению навыкам оказания первой помощи расширяет географию. Теперь в списке участников проекта - Владимирская область.
В Штабе Общественной поддержки "Единой России" занятия провел Дмитрий Хубезов, знаменитый российский хирург, ветеран СВО, депутат ГосДумы, куратор проекта ГСО.
Дмитрий Хубезов, депутат Государственной Думы, ветеран СВО, военврач, куратор программы "Готов к санитарной обороне" партии "Единая Россия:
- Это не возрождение проекта, это второе дыхание первой помощи. Базовая гражданская версия первой помощи сейчас уже, к сожалению, не до конца отвечает реалиям дня. Там нет самопомощи, нет элементов сортировки, опять же - первая помощь при ЧС и так далее. Всего, что не было - мы добавляем.
Участниками программы партии стали медики Владимирской области, представители Красного Креста, волонтёры, общественники. Встречу с Дмитрием Хубезовым посетили представители правительства региона: заместитель губернатора Константин Баранов и министр здравоохранения Валерий Янин.
Дмитрий Хубезов - он сам спасал жизни раненых на передовой - дал рекомендации по действиям в чрезвычайных ситуациях, правилам оказания первой помощи, наполнении тактических аптечек препаратами, которые зарекомендовали себя в боевых условиях.
Важнейшей частью встречи стали практические занятия. По словам профессора Дмитрия Хубезова, проект "Готов к санитарной обороне" активно шагает по стране. В регионы будут приезжать лучшие специалисты.
Константин Баранов, заместитель губернатора Владимирской области:
- Впитаем сейчас всю теоретическую информацию, проведем практические занятия. Обязательно возьмём новые практики. Это и развёртывание полевого госпиталя, и оказание помощи в окопе, и оказание помощи в дорожно-транспортных происшествиях. Отработаем на нашей области, и следующий этап, я думаю, будет на достойном уровне. Сегодня - начальный этап. Очень нужно, очень жизненно необходимо всем нам этими методиками владеть...
Валерий Янин, министр здравоохранения Владимирской области:
- Наши медицинские специалисты, конечно, этим владеют. Но они должны помочь научить делать это других, тех, кто не имеет отношения к медицине.