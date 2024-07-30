Готов к санитарной обороне: во Владимирской области проходит спецкурс по обучению навыкам...

"Готов к санитарной обороне": во Владимирской области проходит спецкурс по обучению навыкам оказания первой помощиГотов к санитарной обороне! Спецкурс по обучению навыкам оказания первой помощи расширяет географию. Теперь в списке участников проекта - Владимирская область.В Штабе Общественной поддержки "Единой России" занятия провел Дмитрий Хубезов, знаменитый российский хирург, ветеран СВО, депутат ГосДумы, куратор проекта ГСО.Дмитрий Хубезов, депутат Государственной Думы, ветеран СВО, военврач, куратор программы "Готов к санитарной обороне" партии "Единая Россия:- Это не возрождение проекта, это второе дыхание первой помощи. Базовая гражданская версия первой помощи сейчас уже, к сожалению, не до конца отвечает реалиям дня. Там нет самопомощи, нет элементов сортировки, опять же - первая помощь при ЧС и так далее. Всего, что не было - мы добавляем.Участниками программы партии стали медики Владимирской области, представители Красного Креста, волонтёры, общественники. Встречу с Дмитрием Хубезовым посетили представители правительства региона: заместитель губернатора Константин Баранов и министр здравоохранения Валерий Янин.Дмитрий Хубезов - он сам спасал жизни раненых на передовой - дал рекомендации по действиям в чрезвычайных ситуациях, правилам оказания первой помощи, наполнении тактических аптечек препаратами, которые зарекомендовали себя в боевых условиях.Важнейшей частью встречи стали практические занятия. По словам профессора Дмитрия Хубезова, проект "Готов к санитарной обороне" активно шагает по стране. В регионы будут приезжать лучшие специалисты.Константин Баранов, заместитель губернатора Владимирской области:- Впитаем сейчас всю теоретическую информацию, проведем практические занятия. Обязательно возьмём новые практики. Это и развёртывание полевого госпиталя, и оказание помощи в окопе, и оказание помощи в дорожно-транспортных происшествиях. Отработаем на нашей области, и следующий этап, я думаю, будет на достойном уровне. Сегодня - начальный этап. Очень нужно, очень жизненно необходимо всем нам этими методиками владеть...Валерий Янин, министр здравоохранения Владимирской области:- Наши медицинские специалисты, конечно, этим владеют. Но они должны помочь научить делать это других, тех, кто не имеет отношения к медицине.