1000-летие Суздаля и не только.

1000-летие Суздаля и не только.Информационный ресурс Известно.ру (Ивановская область) опубликовал спецпроект «Успеть до конца лета», в котором собрал идеи для интересных летних выходных. В топ сценариев запоминающегося августовского уикенда попала поездка на 1000-летие Суздаля, а также сплав на лодках по Нерли со стартом во Владимирской области и финишем в Ивановской. Кроме того, коллеги предлагают попробовать себя в речном яхтинге, отправиться в сплав на сапбордах и побывать в купеческой Кинешме – наряду с Плесом это один из самых красивых старинных городов на Волге в Ивановской области.Журналисты поделились личным опытом в организации отдыха, любимыми маршрутами и интересными местами для посещения, о которых мало кто знает: руины ГЭС, живописные плотины, атмосферные фабрики и старинные усадьбы.Планируется, что спецпроект «Успеть до конца лета» будет пополняться новыми идеями и маршрутами по Ивановской области и регионам, расположенным по соседству.Прочитать материал можно