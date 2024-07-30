Часто туристы считают, что персонал отеля – это их друзья, готовые помочь в любой ситуации. Но не стоит забывать, что главная задача сотрудников – получить от вас максимальную прибыль. Об этом предупреждает Татьяна Сапронова – эксперт по туризму основатель турагентства 99 евро Татьяна рассказала о самых распространенных схемах обмана в отелях Турции и Египта.

Часто туристы считают, что персонал отеля – это их друзья, готовые помочь в любой ситуации. Но не стоит забывать, что главная задача сотрудников – получить от вас максимальную прибыль. Об этом предупреждает Татьяна Сапронова – эксперт по туризму основатель турагентства "99 евро" Татьяна рассказала о самых распространенных схемах обмана в отелях Турции и Египта."Дополнительные" услугиВ описании тура часто фигурирует список бесплатных услуг: Wi-Fi, тренажерный зал, бары, бассейны. Однако на месте оказывается, что за доступ к некоторым из них нужно платить. "Не верьте обещаниям "бесплатного" доступа. Всегда проверяйте, есть ли платные услуги, и какова их стоимость. Не стесняйтесь спрашивать и уточнять информацию у персонала", – советует эксперт."Незаметные" доплатыТакже в цену тура могут быть не включены такие "мелочи", как плата за лежаки на пляже, использование полотенец, пользование сейфом, "платные" напитки в баре. Перед бронированием тура внимательно изучите все пункты договора, чтобы убедиться, что в стоимость включено все необходимое.Невыгодный обмен валютыВ отелях часто предлагают обменять деньги по невыгодному курсу."Лучше всего обменивать валюту в банках или обменных пунктах в городе. Не поддавайтесь на уговоры персонала отел", – рекомендует эксперт.Чеки с "сюрпризом"Будьте внимательны при оплате за питание и напитки в ресторанах отеля. "Проверяйте счет, сверяйте позиции, убедитесь, что вас не "надули" с количеством заказанных блюд или напитков. В случае ошибки, смело требуйте пересчета", – советует Татьяна Сапронова.Навязанные экскурсииПри отелях часто предлагают различные экскурсии, но по факту они часто дороже реальной цены и, кроме того, их программа может сильно отличаться от заявленной. "Если вы хотите, действительно, хорошо и с пользой провести время, вместо того, чтобы около часа "торчать" в магазине меха или ювелирных украшений, то проверяйте информацию о предлагаемых экскурсиях, узнавайте отзывы других туристов", – советует эксперт.Как избежать обмана? Советы эксперта.Проверяйте информациюВсегда проверяйте информацию, предоставленную в описании отеля, и уточняйте ее у персонала.Не поддавайтесь уговорамНе поддавайтесь на уговоры персонала отеля, особенно если они предлагают вам что-то бесплатно или "по очень выгодной цене".Не бойтесь жаловатьсяЕсли вас обманули или вы столкнулись с нечестными действиями персонала, не бойтесь жаловаться."Обращайтесь к администрации отеля или туроператору. Не молчите", – рекомендует эксперт.Документируйте всеЕсли вы подозреваете, что вас хотят обмануть, зафиксируйте это: сделайте фото, видео, запишите разговор. "Такие живые доказательства помогут вам в случае возникновения спора с отелем", – советует Сапронова.В заключении, Татьяна Сапронова отмечает: "В Турции и Египте есть множество замечательных отелей, где вас встретят с улыбкой и окажут качественный сервис. Но не стоит забывать о бдительности и не верьте на слово всем, кого вы встретите на курорте. Тогда ваш отдых принесет вам только позитивные впечатления."