Поэзия и музыка в 51-й раз слились на песенном фестивале, посвященном Алексею Фатьянову. На его малой родине, в Вязниках, на традиционном гала-концерте звучали произведения, которые не могли

Поэзия и музыка в 51-й раз слились на песенном фестивале, посвященном Алексею Фатьянову. На его малой родине, в Вязниках, на традиционном гала-концерте звучали произведения, которые не могли оставить никого равнодушным. К слову, этот фестиваль притягивает слушателей со всей страны. Кто-то и вовсе приехал впервые. Светлана Морозова, слушательница Впечатления самые наилучшие, самые душевные, сердечные. Первый раз