Крупными мазками художник Татьяна Флёнова продолжает писать Повесть о Суздале Суздаль продолжает...

Крупными мазками художник Татьяна Флёнова продолжает писать "Повесть о Суздале"Суздаль продолжает готовится к официальному празднованию своего юбилея. И уже начал получать первые подарки. Например, Повесть о себе. В красках. Мария Городская продолжит.- У нас здесь история про то, как было бы хорошо, если бы всё было хорошо.Крупными мазками художник Татьяна Флёнова продолжает писать "Повесть о Суздале". Задача сложная - закончить орнаментальную полосу нужно к началу августа. И чтобы съёмочная группа не тормозила важный творческий процесс, разговор с Татьяной продолжаем, не отходя от стены.Татьяна Флёнова, художник декоративно-прикладного искусства, член Союза художников России:- Я записывала не сюжетными историями, там просто декоративные цветочные мотивы, которые я подсмотрела в Покровском соборе в Москве. Конечно, это не то же самое, но училась я у тех мастеров, которые расписывали Покровский Собор на Красной площади.Это - о первом суздальском орнаменте. Его Татьяна нарисовала на потолке в подъезде. Очень просили соседи. Среди зелёных завитков художница спрятала три "хрустящих" огурца.После росписи подъезда Татьяна взяла за правило делать из некрасивых мест - красивые. Так получилось и здесь. Кстати, похожие "секреты для самых внимательных" мастер планирует "спрятать" во всей композиции. За ними будет своя, отдельная история.Татьяна Флёнова, художник декоративно-прикладного искусства, член Союза художников России:- Мне посоветовали изобразить святую, местную чтимую Софию Суздальскую. Но я не стала брать на себя такую ответственность, изображать её здесь. И я очень скромно - намёком - изображаю её на иконе, которую пишет ещё недописанный мной, неизвестный иконописец.Чтобы уловить все элементы повествования, недостаточно смотреть на "Повесть о Суздале" издалека. Нужно подходить ближе. Здесь и горожане, и купцы, и молодые подмастерья.В эскизе сюжетов - 8, но героев повествования стало больше - позволили масштабы стены. И фантазия. В историю было решено ввести иконописца, женщину с младенцем. Ещё Татьяна "развила" колокололитейное дело.Татьяна Флёнова, художник декоративно-прикладного искусства, член Союза художников России:- Вот ещё я тут храм поставила в монастыре строящемся, недостроенный храм. И решила всё-таки, что это необходимо сделать. Хотя смешно рисовать храмы на стене, когда вокруг столько храмов здесь.Краска, которой работает Татьяна - специальная, фасадная. Не боится дождя. Поэтому, после окончания работы, стену не нужно будет дополнительно чем-то покрывать. Это сейчас цвета немного резкие. Позже в дело вступит солнечный свет и приглушит оттенки.Татьяна Флёнова, художник декоративно-прикладного искусства, член Союза художников России:- Я ориентировалась на цвет храма и колокольни, которые видно с этого места, во-первых. Поскольку наш климат довольно серый, то, я думаю, что жёлтый цвет, даже когда здесь нет солнца, - нас будет радовать и зимой.За углом стена ещё пуста. Но скоро её заполнит дикий лес с древнерусскими изображениями животных. А большую часть займут деревья и травы.Татьяна Флёнова, художник декоративно-прикладного искусства, член Союза художников России:- Княжеская дружина выезжает, она преодолела этот дикий лес. Въезжает, видит реку. Реку я тоже сделаю. А за рекой - жнецы в полях, складывают снопы. Овёс, вероятно. Я нарисую обязательно деревянные домики, потому что и деревянное строительство было. И до сих пор деревянных строений очень много.Ни один элемент в орнаменте не повторяется. Завершает всю картину летописец, который играет основную роль. Он фиксирует события.Татьяна Флёнова, художник декоративно-прикладного искусства, член Союза художников России:- Мне очень нравится во всей этой истории изображение небесного свитка, который как бы развёрнут в небе. И если у меня будет место, возможность, время, и это будет уместно, то я бы изобразила этот небесный свиток. Где Солнце и Луна. И на этом небесном свитке я бы, наверное, хотела написать дату этой картинки.Татьяна переехала из столицы в Суздаль 2 года назад. Рассказывает: здесь - условия благоприятные для творчества. Татьяна не только художница. Ещё и резчик по дереву.Татьяна Флёнова, художник декоративно-прикладного искусства, член Союза художников России:- Вообще, я по жизни очень подвижный человек. Любила путешествовать. Но когда я переехала в Суздаль, я перестала ездить даже в Москву. Мне очень хорошо. Я развела мальву под окном. Построила маленькую мастерскую и там работаю.В Суздале даже старые доски другие, - рассказывает Татьяна. Резчица работает преимущественно с липой - она пластична. И с хвойными породами. Правда, они капризны. И характер у такой работы - жёсткий, брутальный.Татьяна Флёнова, художник декоративно-прикладного искусства, член Союза художников России:- Для души решила сделать. Я без Сиренок не живу. У него будут крылья, он будет красивый.Деревянные скульптуры Татьяна не только вырезает, но и расписывает. Шутит: каждый пень видит насквозь и может придумать из него, что угодно. Сейчас в её мастерской живут Георгий Победоносец, элементы с белокаменных рельефов, и, конечно, ангелы.Татьяна Флёнова, художник декоративно-прикладного искусства, член Союза художников России:- Вообще красной линией проходят через всю мою работу. Я всегда делаю обязательно ангела для дома. Но ангелы как-то улетают быстро.Как и другие работы художницы. С ней остаются только самые любимые, с которыми связаны этапы жизни. Например, "Всадник" 1994 года. Ну, а некоторые фигуры остаются в мастерской ждать своего часа.Татьяна Флёнова, художник декоративно-прикладного искусства, член Союза художников России:- Вот этот мальчик. Куда его не поставишь, он своей жизнью живёт. Рабочее название Благовест. Он как бы слушает колокольный звон. По-разному бывает. То смотрит в небо. Вот сюда его поставь, он на лампочку смотрит.Жить в городе с тысячелетней историей - уже само по себе вдохновение, - рассказывает Татьяна. Хочется...замедлиться.Татьяна Флёнова, художник декоративно-прикладного искусства, член Союза художников России:- Поселившись в Суздале, мне совсем не хочется суетиться и нажимать кнопочки в телефоне. Я стараюсь от этого отойти как можно дальше. А просто наслаждаться уединением и спокойным ритмом жизни, если это возможно.Спокойна и величава и её "Повесть о Суздале", отсылающая к графике древнерусских летописных сводов. А вокруг он - сам город - свидетель истории, хранитель наследия. Русское чудо.Мария Городская, Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир".