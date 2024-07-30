В Москве прошла акция всероссийского "Проекта в красных платьях", в которой приняли участие десятки женщин и девушек. Об идее и красоте мероприятия — в фотоленте РИА Новости.

Автор "Проекта в красных платьях" Элеонора Шипулина — президент Ассоциации женщин России. Его слоган: "Напомни миру о любви — наполни Вселенную прекрасным!"Акции проекта проходят в разных регионах страны. В них участвуют десятки женщин и девушек в возрасте 20+.В 2024 году "Проект в красных платьях" поддерживает указ президента "О проведении в Российской Федерации Года семьи".В мероприятии участницам помогают их мужья, отцы, братья, сыновья, знакомые мужчины, а в конце они традиционно дарят женщинам красные розы.Также участницы надевают патриотичные триколорные розы. Средства за каждый купленный ими цветок пойдут на поддержку мужчин, которые находятся на СВО.Для участниц акции организаторы подготовили различные мероприятия.Девушки и женщины знакомились друг с другом на специальных завтраках до проведения акции. Могли пройти мастер-класс по подбору правильной красной помады и румян.Разучивали танец для флешмоба и видеоролика. Участвовали в красивой постановочной фотосессии.