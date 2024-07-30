Зепюр Брутян поделилась свежим фото с Прилучным из отпуска.

Зепюр Брутян поделилась свежим фото с Прилучным из отпуска.Зепюр Брутян и Павел Прилучный отдыхают с детьми на Мальдивах. Семья актеров живет в двухэтажной вилле с собственным бассейном и выходом к океану.В соцсетях Зепюр провела румтур для своих подписчиков и показала, что в доме достаточно места для их большой компании. Хотя в основном они проводят время на пляже, купаются и загорают. Старшие дети во главе с отцом семейства увлеклись снорклингом, им очень понравилось добывать со дна ракушки.Брутян поделилась с поклонниками, что наконец-то смогла остаться наедине со своим супругом. Правда, Зепюр избавилась от детей Прилучного от Муцениеце только на время дневного сна, но и этого паре достаточно, чтобы побыть вдвоем."Хорошо, когда у детей есть дневной сон", – написала актриса в соцсети.Брутян удалось поладить с детьми Прилучного от Агаты Муцениеце. Мия даже публично признавалась супруге отца в любви. Они часто проводят время вместе.Ранее актер опубликовал снимок своей жены на фоне заката, под которым оставил нежную подпись."Моя красивая, заботливая и нежная. Делаешь меня и всех вокруг счастливее", — написал Прилучный.Агата Муцениеце тоже успела оценила фотографии Прилучного из отпуска. Она посоветовала бывшему меньше изображать счастье.Кстати, в конце августа состоится судебное заседание, где решится, с кем останутся жить дети Муцениеце. Весной Прилучный подал иск по этому поводу. Ранее актер отказался выплачивать алименты, которые потребовала с него бывшая жена.