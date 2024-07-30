Во Владимире сотрудники ГИМС и уполномоченная по правам ребёнка Юлия Раснянская провели профилактическое мероприятие на водохранилище Содышка.

Во Владимире сотрудники ГИМС и уполномоченная по правам ребёнка Юлия Раснянская провели профилактическое мероприятие на водохранилище Содышка. Об этом рассказала ГУ МЧС России по региону.Во время рейда порядка 100 граждан получили инструкции по безопасности. В частности, жителям напомнили, что купаться нужно в трезвом виде. Кроме того, во время отдыха у воды необходимо бдительно следить за детьми.