По итогам работы в 2023 году отдел главного диспетчера по транспортировке нефтепродуктов, а также подразделение по мониторингу данных систем обнаружения утечек АО «Транснефть-Верхняя Волга» признали лучшими в системе ПАО «Транснефть».

По итогам работы в 2023 году отдел главного диспетчера по транспортировке нефтепродуктов, а также подразделение по мониторингу данных систем обнаружения утечек АО «Транснефть-Верхняя Волга» признали лучшими в системе ПАО «Транснефть».Итоги подводили во Владивостоке, на совещании по направлению деятельности товарно-транспортных подразделений организаций компании.Подчёркивается, что в прошлом году доставка нефтепродуктов потребителям была осуществлена в строгом соответствии с графиком и в плановых объёмах. Чтобы обеспечить бесперебойные поставки, профильные подразделения предприятия наладили круглосуточный контроль за управлением магистральными нефтепродуктопроводами.