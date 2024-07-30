Что со сроками? Речь о будущем владимирской дороги, которая соединит площадь Фрунзе с трассой Ладога-Лунево. Информация с сайта zakupki.gov.ru Ко 2 августа 2024 года, согласно контракту,

Что со сроками? Речь о будущем владимирской дороги, которая соединит площадь Фрунзе с трассой Ладога-Лунево. Информация с сайта zakupki.gov.ru Ко 2 августа 2024 года, согласно контракту, компания-подрядчик должна выполнить проектно-изыскательские работы. Однако 21 июня на сайте госзакупок появился новый документ – допсоглашение под номером 5. В нём сообщается, что работы по муниципальному контракту были приостановлены